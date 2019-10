Detento comete suicídio no banheiro da cela

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O detento Paulo Roberto da Silva, 30 anos, conhecido também como “Cuiabano”, foi encontrado morto dentro de sua cela na madrugada desta quinta-feira (24), na Unidade Penal Ricardo Brandão em Ponta Porã. Segundo a Polícia Técnica Civil a causa foi suicídio por asfixia.

Cuiabano preso em maio por tráfico de droga, desde maio deste ano e aguardava sua condenação na Unidade Penal Ricardo Brandão em Ponta Porã, na madrugada ele teria tomado a drástica decisão de cometer suicídio, para isso utilizando se de asfixia mecânica para consumar o fato.

Os outros internos que se encontravam na mesma cela, ao acordarem se depararam com Paulo Roberto pendurado na área do banheiro da cela e imediatamente alertaram os agentes prisionais, que comunicaram o fato ao diretor da unidade Carlos Eduardo Lhopi Jardim, que determinou que o corpo permanecesse como foi encontrado até a chegada dos investigadores da Polícia Técnica da Polícia Civil de Ponta Porã que realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente encaminharam o corpo ao IML de Ponta Porã para posterior entrega aos familiares.

Carlos Eduardo Lhopi Jardim, manifestou que todas as medidas foram tomadas a fim de determinar as causas que poderiam ter levado ao interno a tomar a drástica decisão de acabar com a própria vida.

