Detento é encontrado morto e suspeita é que tenha sido enforcado na Gameleira

O interno Weslei de Almeida Velasco, de 38 anos, foi encontrado morto em uma cela do Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (23). A suspeita é que ele tenha sido assassinado por meio de enforcamento.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a primeira chamada para a Polícia Científica era de que um detento havia tirado a própria vida. Assim, aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para atestar o óbito e poder iniciar os procedimentos no local, que era no pavilhão 1.

Porém, durante o trabalho de investigação, o perito notou inconsistências que levantaram dúvidas sobre a hipótese de suicídio.

O perito analisou o corpo de Weslei e foi encontrada marcas no pescoço que sugerem que ele teria sido enforcado por uma pessoa, já que essas marcas não condizem com quem teria atentado contra a própria vida.

Dessa forma, levantou-se a hipótese de que o interno tenha sido enforcado e posteriormente pendurada para simular um suicídio. Pelo menos três detentos foram encaminhados para a delegacia onde prestaram depoimento sobre a situação.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

