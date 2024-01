Detento é encontrado morto em cela disciplinar de presídio em Campo Grande

O interno Jeferson Silva do Nascimento foi encontrado morto em um das celas disciplinar do Presídio de Trânsito de Campo Grande no início da noite deste domingo (7).

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima vinha sofrendo com alguns problemas, como relatado por um detento que compartilhava a cela.

A testemunha afirmou que estava dormindo quando tudo aconteceu, mas relatou que Jeferson vinha falando coisas sem sentido. A principal suspeita é que o detento tenha tirado a própria vida.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas pela equipe de plantão do presídio e identificaram que não havia sinais de violência no corpo da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

