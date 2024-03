Detento é encontrado morto no chão de cela da Máxima

Condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, Carlos Eduardo Osório Martins, de 23 anos, foi encontrado morto na cela em que cumpria pena durante a manhã de quinta-feira (29), no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as portas foram apertas para que os internos saíssem para o pátio, onde tomariam banho de sol. Porém, ao passarem pela cela 111 do pavilhão notaram que um detento estava deitado no chão.

Os policiais pênis chamaram Carlos várias vezes, mas não tiveram resposta. Diante disso, entraram no local e notaram que ele não estava respirando. Por conta da situação de possível óbito, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o presídio, no entanto o homem já estava sem sinais vitais.

O corpo de Carlos não tinha marcas de violência, por isso acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais. Entretanto, consta ainda no registro policial que o homem tinha vomito saindo pela boca e pelo nariz, por isso, o caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer para que o corpo passe por exame necroscópico.

