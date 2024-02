Detento é morto em cela na Penitenciária de Segurança Máxima

Detento, de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado em uma cela do Pavilhão 01 da Penitenciaria Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, nesta terça-feira (13).

Inicialmente, a morte do interno estava sendo apurada como morte a esclarecer, devido as primeiras informações apontarem que o homem havia passado mal e morreu na ala de atendimentos aos internos com problemas de saúde.

Contudo, segundo informações do boletim de ocorrência, exame necroscópico apontou que o detento possuia lesões na traqueia compatíveis com morte decorrente de ação violenta.

Ainda consta no registro que a cela onde tudo teria acontecido não estava preservada. A Polícia Científica só havia estado na cela em que o interno havia ficado recebendo atendimento médico da enfermaria da penitenciária.

A lista de presos que estavam em ambas as celas foi entregue para a Polícia Civil com intuito de colaborar com a investigação para saber quem foi o autor do homicídio na penitenciária.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

