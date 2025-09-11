Detento é morto em frente à Gameleira em Campo Grande

Sarah Chaves, Vinicius Santos e Brenda Assis atualizado em 11/09/2025 às 08h47

Na manhã desta quinta-feira (11), um detento foi baleado em frente ao semiaberto da Gameleira, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. O crime teria sido cometido por homens armados, que estavam a bordo de um veículo Siena branco.

A vítima foi atingida, mas, até o momento, a identidade tanto do ferido quanto dos atiradores não foi revelada.

Equipes de segurança estão no local, realizando os primeiros levantamentos sobre o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Mais informações serão repassadas assim que houver atualizações sobre o andamento da investigação.

