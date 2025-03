Darlon Alves Lemos, de 34 anos, foi morto no Presídio de Segurança Máxima no Jardim Noroeste, em Campo Grande, por dois outros internos, de 28 e 37 anos, no final da tarde deste sábado (22).

Conforme o boletim de ocorrência, Darlon era homossexual e no local onde o corpo estava, tinha outros três indivíduos, também homossexuais.

A vítima estava com os pés e mãos amarradas, além de uma toalha no pescoço. Na cela, foram encontrados também objetos pontiagudos que podem ter sido usados em uma luta corporal.

Durante o trabalho da Polícia Científica foram encontradas manchas no pescoço da vítima, que indicaram que a morte do detento foi causada por asfixia.

Os suspeitos afirmaram que a morte foi motivada por desavenças passadas. Eles foram separados, detidos e encaminhados para a delegacia para autuação em flagrante do crime.

O registro foi feito como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura na delegacia de plantão.

