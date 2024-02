Detento foragido que invadiu residência e estuprou mulher é preso em Itaquiraí

Em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar por meio da Delegacia de Novo Horizonte do Sul e de Ivinhema, identificaram e prenderam ontem (2) um homem de 31 anos, acusado de estuprar uma jovem de 21 anos no último sábado (27/01), na cidade de Novo Horizonte de Sul.

Na noite do crime, o homem entrou na casa da vítima, armado com um revólver e mediante ameaças, abuspu sexualmente da vítima. As Polícias Civil e Militar identificaram o possível autor, com sendo um homem que estava evadido do sistema prisional, após romper a tornozeleira eletrônica.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indivíduo, com manifestação favorável do Ministério Público. De posse do mandado de prisão deferido pelo Poder Judiciário de Ivinhema, na quinta-feira (1°), investigadores saíram em cumprimento à ordem judicial, porém, receberam informações de que o autor poderia ter se escondido em outra cidade da região.

Sendo assim, foram feitas diligências nas nas cidades de Naviraí, Itaquiraí e Eldorado, com apoio dos policiais locais. O homem foi localizado já no período noturno, em Itaquiraí, sendo preso e encaminhado para Novo Horizonte de Sul.

Ao ser interrogado, autor confessou parcialmente o crime, alegando consentimento por parte da vítima que foi ameaçada com uma arma de fogo. Em relação à arma, o homem alegou que a perdeu durante a fuga. Ele permanecerá preso e ficará à disposição da justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também