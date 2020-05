Detento internado foge de hospital disfarçado de médico

O preso Kelvis Fernando Rodrigues, mais conhecido como Cabelo, que estava internado no Hospital Viva Vida, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, conseguiu fugir do lugar no sábado (30), de maneira inusitada.



Segundo o site paraguaio ABC Color, Kelvis foi preso em 2018 acusado de vários crimes como tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro e contrabando.



Kelvis estava internado por apresentar problemas respiratórios quando fugiu disfarçado, vestindo roupa de médico.



A defesa do preso já havia impetrado vários pedidos de liberdade por problemas respiratórios, sendo todos os pedidos negados, até que no mês de abril desse ano, sua advogada pediu revisão de sua pena, alegando mais uma vez problemas de saúde e a impossibilidade de fuga devido a fronteira estar fechada.





A polícia está a procura do fugitivo.





