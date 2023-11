Detento morre 10 dias após ser espancado em presídio de Dois Irmãos do Buriti

Detento, identificado como João Lucas, de 18 anos, morre durante este domingo (12) em uma das celas do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Ele teria sido agredido dias atrás por outros internos em um estabelecimento penal no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o interno havia sido transferido para a capital sul-mato-grossense no dia 2 de novembro, quando foi agredido por outros companheiros de cela no presídio de Dois Irmãos do Buriti.

Quando chegou no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, João não apresentava sinais de violência, mas reclamava de dores na região da costela, pescoço e dizia que sentia faltar ar.

Durante a abertura de cela dos detentos na manhã de domingo, os policiais penais foram avisados por dois internos que João Lucas não respondia as chamados e que estava sem os sinais vitais. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o seu óbito foi constatado.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no presídio para levantar as informações necessárias sobre o ocorrido e os dias que o detento ficou em Campo Grande.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

