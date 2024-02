Detento morre após passar mal e suspeita é de overdose na Gameleira

O detento Wagner Adauto Nunes, de 49 anos, que cumpria pena no regime semiaberto, morreu na noite desta quinta-feira (8) após passar mal no Presídio da Gameleira, em Campo Grande. Ele apresentava salivação excessiva sugestiva de intoxicação, o que indica uma possível overdose.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de plantão da penitenciária foi avisada por outros internos que o indivíduo estava passando mal. Rapidamente, ele foi atendido e estava sendo encaminhado para a enfermaria no presídio, contudo, morreu no caminho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito, mas informou a necessidade da Polícia Científica e da Polícia Civil, informando que Wagner apresentava espumas saindo pelas narinas.

Para a polícia, os agentes penais informaram que o detento usava 'bombinha' para tratamento de asma. Nas primeiras análises, o perito verificou a existência de salivação excessiva, que sugeria uma possível overdose, coletando materiais para futuras análises e determinar a causa da morte.

O corpo foi removido para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Campo Grande e passará por exames de necropsia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

