Polícia

Detento morto em frente à Gameleira tinha passagens por furto, tráfico e porte ilegal

José Eduardo Amarilha foi executado com pelo menos seis disparos de arma de fogo

11 setembro 2025 - 08h22Sarah Chaves e Brenda Assis    atualizado em 11/09/2025 às 08h48
José Eduardo Amarilha foi executado com vários tirosJosé Eduardo Amarilha foi executado com vários tiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Foi identificado como José Eduardo Amarilha Misiano da Silva, de 33 anos, o detento morto na manhã desta quinta-feira (11) em frente ao Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), na saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Ele foi atingido por seis dos 20 disparados efetuados por homens armados, que estavam a bordo de um veículo Siena branco quando deixava o local no início da manhã para ir trabalhar.

A vítima possuía diversas passagens pela polícia, incluindo acusações de recepção, porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.

Em janeiro de 2024, José Eduardo foi preso após ser detido pela Polícia Militar por apontar armas para outras pessoas na Vila Jacy, em Campo Grande. Ele foi mantido preso pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

O crime ainda está sendo investigado, incluindo a motivação e a identidade dos atiradores. 

