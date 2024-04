Detento que fugiu da Papuda com colega de cela é recapturado

A Secretária de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que o detento Alex Basti da Câmara Mendes, de 24 anos, que fugiu do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (10).

Alex e seu companheiro de cela, Edson Felipe de Souza Campos, de 21 anos, tinham direito ao trabalho externo e podiam sair para trabalhar, sem escolta policial, na Fazenda da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) no período diurno, e deveriam voltar para a carceragem à noite, porém, não retornaram para a penitenciária.

Policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) ainda estão atrás de Edson, que não foi localizado.

