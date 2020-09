Detento suborna agente e oferece R$ 10 mil para ter celular na Gameleira

O detento Miqueias Brandão Pereira, 22 anos, preso na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado Gameleira, tentou subornar um agente penitenciário na tarde de domingo (13), para poder ter acesso a um parelho celular, no estabelecimento penal que fica na MS-455, zona rural de Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, um policial penal estava realizando a entrega das alimentações aos internos, que ficam no solidário da disciplinar, momento em que teria percebido uma movimentação corporal suspeita, por parte de Miqueias, que teria feito movimentações com os dedos, como se estivesse fazendo referência a dinheiro/valores, ocasião em que mostrou um papel em suas mãos, de dentro da cela.

Após perceber a suspeita, o policial penal deslocou-se até a sala do agente, chefe de equipe, para que ele testemunhasse os fatos.

Novamente, o policial penal teria se deslocado até o pavilhão, sob vigia do chefe de equipe, quando passou pela cela de Miqueias, momento em que o interno entregou-lhe o bilhete, no qual oferecia a quantia de R$ 10 mil se ele facilitasse a entrada de celular em sua cela.

Diante dos fatos, os policiais penais compareceram na unidade policial, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, para registrar aocorrência.

O interno não foi conduzido para a delegacia de polícia, permanecendo no presídio da Gameleira.

