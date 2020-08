Detentos tentam fugir perfurando paredes de presídio

Sete detentos forma flagrados perfurando a parede numa tentativa de fuga do Estabelecimento Penal de Bataguassu. Após o flagrante, ele forma tranferdos para outra unidade prisional do estado.

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), o buraco na parede foi descoberto durante incursão nas galerias do presídio na última sexta-feira (21) para manutenção de rotina.

Os policiais penais notaram que uma das paredes estava sendo perfurada. Após diligências, os profissionais conseguiram encontrar os equipamentos improvisados utilizados na escavação, além de dois sacos com os pedaços da parede escondidos no banheiro da cela e materiais proibidos no ralo.

