Detran abre novo leilão de veículos para circulação e sucata em MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu, na quinta-feira (20), mais um leilão com veículos para circulação, sucatas aproveitáveis e inservíveis. São veículos apreendidos e recolhidos em 31 municípios do Estado, em todas as regiões.

O leiloeiro responsável é Marcelo Carneiro Bernardelli e os leilões acontecem na modalidade online. Os lances podem ser ofertados no site www.marcaleiloes.com.br até o dia 4 de julho às 13h (horário de Mato Grosso do Sul).

Nos veículos de circulação serão ofertados 100 lotes de veículos sendo 20 automóveis e 80 motocicletas e os lances é possível ser dado por qualquer pessoa, seja física ou jurídica.

As visitas presenciais aos lotes vão acontecer no Pátio da PMAX, que fica na Rua Gigante Adamastor, 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos dias 24, 25 e 26 de junho.

Nos lotes é possível encontrar uma Honda CG 160 START 2023/2024 cor prata com lance inicial de R$ 3.654, um Chevrolet Onix 1.4 MT LT 2012/2013 cor prata com lance inicial de R$ 9.678, e ainda um Kia Cerato também de cor prata ano 2011/2011 com lance inicial de R$ 9.419.

De sucatas aproveitáveis, aquelas usadas para desmanche, são oferecidos 68 lotes de veículos sendo 55 automóveis e 135 motocicletas. Nesse caso, apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional podem oferecer lances.

Em sucatas inservíveis (reciclagem) apenas um lote é oferecido contendo 40 motocicletas e 21 automóveis com pesagem estimada de 23.530 Kg e somente pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem, credenciadas ao Detran-MS ponde oferecer lances nessa modalidade.

