Detran e PRF firmam parceria para reforçar a segurança nas rodovias de MS

Durante a manhã desta quarta-feira (12), o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reuniu-se com o superintendente da PRF-MS, João Paulo Pinheiro Bueno, para alinhar ações e projetos que serão desenvolvidos ao longo de 2025, reforçando a segurança nas rodovias.

Além das operações de fiscalização e educação para o trânsito durante o Carnaval, as instituições deram início às tratativas para um Acordo de Cooperação Técnica, que envolve o uso dos pátios e a realização de leilões de veículos.

O superintendente da PRF-MS, João Paulo Pinheiro Bueno, destacou a relevância dessa integração em prol das pessoas. “Parceria importante para a segurança no trânsito de Mato Grosso do Sul. Fizemos alguns alinhamentos com relação a operações em conjunto, teremos agora a Operação Carnaval onde vamos desempenhar um papel importante com relação a parte de segurança viária e contamos com o apoio do Detran-MS, como sempre”.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a segurança no trânsito.

"Tanto a PRF-MS quanto o Detran-MS são referências no país quando o assunto é trânsito. Essa é uma área desafiadora, que exige trabalho contínuo e dedicação. Nossa missão é garantir a segurança viária e salvar vidas. A integração entre as instituições é essencial, e temos muito trabalho pela frente em 2025."

Além dos dirigentes da PRF-MS e do Detran-MS, participaram da reunião o gerente especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário, Ruben Ajala, e o chefe do Núcleo de Análise Técnica e Controle Interno da PRF-MS, Ricardo Cristiano.

