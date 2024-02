Deu ruim: Contrabandista fica preso em carro após acidente grave na MS-395

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de ficar preso dentro de um carro carregado com produtos contrabandeados do Paraguai na manhã desta terça-feira (20), na rodovia MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia. O acidente aconteceu próximo a curva do Rio Taquarussu.

Conforme as informações do site Da Hora Bataguassu, a vítima estava em um veículo Renault Clio. Em determinado momento, enquanto transitava pelo local, acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

Por conta da dinâmica do acidente, ele acabou ficando preso às ferragens, pois acabou sendo prensado pela carga de contrabando que levava. Populares que passavam pela rodovia ajudaram e prestaram os primeiros socorros ao homem, enquanto faziam o acionado do Corpo de Bombeiros.

Depois de socorrido, o rapaz precisou ser levado para o Pronto Socorro Municipal de Bataguassu. Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Três Lagoas, também foram acionadas para atender a ocorrência no local.

