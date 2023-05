Deu ruim: Homem é preso após roubar queijo e mortadela em supermercado de MS

Da redação, com informações da Assessoria

Na manhã desta terça-feira (30), equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos, após ele furtar produtos de um supermercado localizado no centro de Nova Andradina.

Segundo as informações policiais, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto, onde segundo o comunicante, uma pessoa tinha sido detida após furtar alguns produtos. Já no local, os militares visualizaram através do sistema de monitoramento de câmeras o autor colocando os produtos dentro de uma sacola.

Após a ação, o mesmo tentou deixar o estabelecimento comercial, sendo impedido por funcionários.

Durante busca pessoal foi localizado na sacola dez itens, dentre eles queijos, mortadela e alguns doces, que totalizaram R$ 336,86.

Diante do fragrante, o autor e os produtos furtados foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

