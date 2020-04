Deu ruim! Jovem tenta vender armas furtadas para próprio dono

Douglas Escobar dos Santos, 28 anos, foi preso em flagrante tentando vender armas furtadas de uma fazenda em Jaraguari, na tarde desta terça-feira (27)

Segundo informações do boletim de ocorrência, a sede da fazenda foi furtada por volta das 5h da última quinta-feira (23) e do local foram levadas cinco armas de fogo, todas registradas, além de 45 cartuchos de calibre 12.

À polícia, o fazendeiro Laércio Arruda Guilhem, de 57 anos, contou que no domingo (26) um conhecido comentou que havia um homem comercializando armas em Campo Grande.

Laércio fingiu que estava interessado em comprar e pediu para ver fotos. O fazendeiro marcou um encontro com o Douglas para, supostamente, comprar o armamento.

Já no local combinado, Laércio, o filho e um amigo, policial civil aposentado, foram ao encontro de Douglas, em um condomínio residencial na Avenida Guaicurus, no Jardim Centenário.

Douglas queria vender as armas por R$ 3 mil. Ele recebeu voz de prisão no local, mas tentou reagir e acabou ferido em um dos olhos. Ele foi levado pelo trio para a 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Jardim Tijuca.

Douglas contou à polícia que tinha comprado as armas de um presidiário pelo valor de R$ 8 mil com a intenção de revendê-las.

