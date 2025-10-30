Menu
Polícia

Devendo agiota, mulher tem casa atingida por 10 disparos em Sidrolândia

Dívida foi contraída há cinco anos, mas ela não conseguiu quitar e teve uma discussão com o suspeito

30 outubro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Caso foi registrado na delegacia de SidrolândiaCaso foi registrado na delegacia de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)

Mulher, de 30 anos, procurou a delegacia durante a quarta-feira, dia 29 de outubro, para denunciar que a casa em que mora foi alvo de disparos de arma de fogo durante a noite de terça-feira, dia 28. O caso aconteceu em Sidrolândia.

Ela acredita que tenha sido um agiota, de 37 anos, no qual ambos tiveram uma discussão durante a terça-feira, em razão de uma dívida contraída por ela há cinco anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher comentou na delegacia que pegou a quantia de R$ 500 há cinco anos, mas que teve dificuldades financeiras não conseguindo quitar sua dívida.

Durante a quarta-feira, enquanto ela abria a conveniência, o agiota apareceu e ambos tiveram uma discussão, sendo que ele passou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la. Já durante a noite, a casa da mulher foi alvo de disparos, cerca de 10.

No local foram recolhidas três cápsulas e a mulher acredita que o autor dos disparos tenha sido o próprio agiota.

