Devendo para traficante, usuários de droga são sequestrados e salvos por policiais

Dois usuários de droga que estavam presos em uma residência localizada na Av. Pantanal, Bairro Sibipiruna, Chapadão do Sul, foram libertados por uma equipe da Polícia Militar durante a tarde de sexta-feira (5). Eles foram sequestrados por estarem devendo dinheiro para um traficante.

A história começa assim, durante a tarde de sexta a polícia foi acionada para recuperar uma bicicleta roubada pelo sogro de um morador da região. O mesmo seria usuário de drogas e teria trocado o objeto por drogas. Ao chegar na residência indicada, os militares avistaram a bike no quintal, efetuando a prisão do homem em flagrante.

Porém, durante o atendimento da ocorrência, os policiais ouviram gritos de socorro vindos de uma casa nas proximidades. Ao chegar mais perto, localizaram uma porta de aço ‘vazada’ que precisou ser arrombada.

Ao entrar na residência encontraram dois homens, de 34 e 35 anos, com os pés e as mãos amarradas. Eles de imediato contaram ser usuários de drogas e que estavam em dívida com o traficante da região.

Muito machucados, eles alegaram ainda não saber se seriam mortos ou não, mas temiam por suas vidas. As vítimas foram levadas para o hospital, com lesões nos pulsos, múltiplas escoriações, múltiplos hematomas no tórax.

Os autores, de 34, 36 e 44 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como sequestro e cárcere de privado.

