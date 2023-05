Devendo R$ 20 em drogas, homem escapa de ser morto por traficante na Moreninha

Um homem, de 32 anos, escapou de ser morto por um traficante, de 28 anos, que pretendia cobrar uma dívida de droga no valor de R$ 20. O caso aconteceu no final da manhã desta terça-feira (2) na rua Baguari, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi espancada com violência pelo suspeito, deixando lesões na cabeça, joelhos, mãos e pés. Na tentativa de fugir do traficante, o homem ainda se lesionou ao cair em uma pilha de entulhos, quando encontrou com uma viatura da Polícia Militar.

Passando as características do suspeito, os policiais fizeram rondas e logo localizaram o indivíduo, reconhecido pela vítima. Ao tentar fugir da abordagem, o suspeito deixou cair algumas munições e mesmo tentando se esconder em uma residência, acabou detido.

No imóvel, os militares encontraram quatro munições de calibre 38, além de recolher outras 3 que o suspeito havia deixado cair, uma pedra grande de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e uma quantia de mais de R$ 2,7. O rapaz recebeu voz de prisão dos militares, também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha para avaliações médicas. O suspeito foi entregue na delegacia com as munições e dois celulares, enquanto a droga foi levada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O caso foi registrado como lesão corporal, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também