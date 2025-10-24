Devendo R$ 440, homem é ameaçado de morte por funcionário de loja no Noroeste

Um homem, de 44 anos, foi ameaçado de morte durante a manhã desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, após deixar de pagar uma dívida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima possui uma dívida de R$ 440,00 com uma empresa de cestas básicas. Ele relatou que tem sido ameaçado por um funcionário do estabelecimento, que teria enviado uma mensagem afirmando que iria até sua residência e exigindo o pagamento.

Ainda em seu relato, a vítima detalhou que em contato anterior, o funcionário insinuou estar armado, o que aumentou a sensação de risco.

O homem disse à polícia que teme por sua segurança, mas não pretende representar criminalmente contra o autor no momento.

O caso foi registrado como ameaça e seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

