Devendo R$ 70 mil para contrabandistas, jovem finge o prÃ³prio sequestro em Ponta PorÃ£

Uma jovem, que não teve o nome divulgado, fingiu o próprio sequestro na cidade de Ponta Porã. O caso foi investigado e esclarecido pela Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia da cidade.

Conforme as informações policiais, familiares da suposta vítima receberam mensagens angustiantes informando que ela havia sido sequestrada e que os criminosos exigiam R$ 70 mil pelo resgate. Além das mensagens, fotos da jovem amordaçada foram enviadas para reforçar a veracidade do crime.

Diante da gravidade do caso, os policiais civis iniciaram imediatamente as investigações. Horas depois, a própria vítima entrou em contato com amigas afirmando que seria liberada em breve. Ao ser localizada, compareceu à Delegacia para prestar esclarecimentos, mas entrou em contradição ao relatar os fatos.

Durante o depoimento, acabou confessando que o sequestro era uma farsa criada para conseguir dinheiro e pagar uma dívida de alto valor, acumulada em transações ilegais envolvendo aparelhos telefônicos adquiridos no Paraguai.

Sem dinheiro para cobrir o prejuízo, armou o falso sequestro, contando com a ajuda de um amigo, que enviou mensagens à família se passando pelos sequestradores. Enquanto isso, a jovem permaneceu hospedada em um hotel, de onde tirou fotos e gravou vídeos simulando a situação.

O caso segue em investigação para apurar os detalhes da farsa e das atividades ilegais relacionadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também