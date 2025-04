DHPP encerra investigação de homicídio no Los Angeles sem identificar suspeitos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu a investigação sobre o homicídio de Eduardo Nascimento de Jesus, de 44 anos, morto a tiros em Campo Grande. O caso foi encerrado sem identificação do autor.

O corpo foi encontrado no dia 16 de janeiro, por volta das 13h51, na Rua Marco Feliz, no bairro Jardim Los Angeles. Eduardo apresentava marcas de disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele já estava sem vida.

Inicialmente, a vítima foi tratada como não identificada. A identidade foi confirmada posteriormente por meio de necropapiloscopia.

As investigações ficaram a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Apesar das diligências realizadas, não foi possível esclarecer a autoria do crime.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que determinou o arquivamento do caso por falta de elementos suficientes para apresentar denúncia.

