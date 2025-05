Dia das Mães: Procon faz pesquisa em preços de kit churrasco e orquídeas na Capital

O Procon de Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa nos dias 5 e 6 de maio, que revelam a variação de preços existentes um presente tradicional ou um almoço especial em família para o Dia das Mães, celebrado no domingo (11).

Flor – A pesquisa com floriculturas e supermercados da Capital apontou ampla variação de preço da orquídea de uma haste. O produto pode ser encontrado com valores entre R$ 54,99 e R$ 99, com uma média de R$ 76,50. A diferença entre os estabelecimentos, de 80,03%, evidencia a importância de se pesquisar antes de comprar.

Nos dados coletados pela equipe da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), em 10 estabelecimentos, é possível observar que o preço também varia conforme a localização do ponto de venda, como no caso de uma rede de supermercados.

Churrasco em família – Para quem prefere reunir a família em torno da churrasqueira, os preços dos principais itens para um churrasco oscilam até 197,20%. Sem incluir as bebidas, a pesquisa com 12 produtos em 13 estabelecimentos, aponta que com planejamento e aplicando os menores valores por item é possível montar um kit completo para quatro pessoas com carne, acompanhamento e carvão por até R$ 130.

A maior variação registrada está no quilo da linguiça mista, com valores entre R$ 16,79 e R$ 49,90. Essa diferença, de 197,20%, deve-se ainda aos ingredientes utilizados na produção do produto. Já o quilo da capa de contrafilé, com preços de R$ 35,99 a R$ 48,98, apresentou a menor diferença entre os locais pesquisados, 36,09%.

Outros itens do kit consideram preço médio de R$ 5,96 na farofa temperada de 500 gramas, R$ 8,67 no quilo da mandioca, R$ 19,80 no quilo da coxinha da asa de frango e R$ 33,39 no quilo do carvão vegetal.

De acordo com o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, independente do presente a pesquisa antes das compras faz a diferença no bolso e na qualidade da celebração. “Também reforçamos que os consumidores não se esqueçam de solicitar seu cupom fiscal”.

Os dados da pesquisa do kit churrasco e floriculturas estão disponíveis no site do Procon.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também