Dia de Finados: Prefeitura faz mutirão para organizar cemitérios públicos na Capital

A prefeitura de Campo Grande começou a fazer um mutirão para limpar e organizar os cemitérios públicos da Capital, sendo o Santo Amaro, Santo Antonio e São Sebastião, para as pessoas que forem visitar os túmulos dos familiares e amigos no Finados encontrarem um ambiente limpo.

De acordo com Marcelo Fonseca, diretor de Cemitérios Públicos, é a primeira vez que todos os cemitérios recebem uma grande equipe para fazer desde a capina e limpeza bem como manutenção da administração e capela. Além disso, todo o sistema elétrico está passando por manutenção, o que não ocorreu em anos anteriores. “A avenida principal do Cemitério Santo Amaro, que estava sem iluminação há dois anos por causa do furto de fios, agora está toda iluminada”.

Os visitantes vão encontrar também banheiros bem conservados, mas como o número de pessoas que passarão pelos cemitérios será grande no Dia dos Finados, serão instalados banheiros químicos.

Marcelo ainda orienta as pessoas com dificuldade de locomoção, como os cadeirantes, que antecipem a ida aos cemitérios, pois no dia 2 não será permitida a entrada de veículos dentro dos locais e, no Santo Amaro, a Avenida Presidente Vargas estará interditado no trecho em frente.

O mutirão concluiu os trabalhos no Santo Amaro e desde esta quinta-feira está no cemitério Santo Antonio. Nesse local, a capela vai passar por uma minirreforma. Na sequência as equipes vão para o cemitério São Sebastião (também conhecido como cemitério do Cruzeiro).

Por causa das altas temperaturas, a Prefeitura antecipou a abertura dos cemitérios para às 6h no Dia dos Finados. O fechamento continua sendo às 17h. Quem quiser antecipar as visitas o horário em que os cemitérios municipais ficam abertos é das 7h às 17h.

Deixe seu Comentário

Leia Também