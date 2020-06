Dia dos namorados: Noivo compra presentes, mas recebe facadas da amada

Um homem de 31 anos que teve a identidade preservada, registrou na manhã deste sábado (13), um B.O contra a noiva que o esfaqueou por ciúmes, em sua residência no Jardim Jacy.



Conforme a ocorrência, a vítima estava em casa com um casal de amigos, na noite de sexta-feira (12), quando sua noiva, por ciúmes da mulher do amigo, e disse que a vítima estava "querendo comer a mesma".



Após os insultos, a autora pegou uma faca e desferiu um golpe em na cabeça do noivo, um na bochecha e ainda deixou um risco no peito.



De acordo com a vítima, ele passou a noite na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas, onde levou três pontos na cabeça e um na bochecha.



Ainda segundo o noivo, a mulher ainda está na casa e ele teme voltar para buscar seus pertences por medo de sua reação, e que não a agrediu em momento algum, inclusive comprou presente do dia dos namorados e planejavam conhecer os familiares da noiva no Paraguai.

Caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac) Centro.



