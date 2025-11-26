'Diabo Loiro' é preso por mutilar perna de companheira com facão em Ladário

Indivíduo, de 18 anos, com vulgo de 'Diabo Loiro', foi preso durante ação da Polícia Civil nesta terça-feira, dia 25, em Ladário. Ele teria atacado a companheira com golpes de facão, que mutilaram a perna esquerda.

Os ataques aconteceram enquanto a vítima dormia ao lado do filho, de apenas 1 ano.

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações apontaram que homem teria surpreendido a companheira dele na madrugada e sob efeito de drogas, desferiu golpes de facão contra ela, causando mutilações no pé esquerdo, lesões na panturrilha direita e escoriações no braço esquerdo.

A mulher conseguiu pedir socorro ao pai, porém, quando chegaram ao local, o agressor já havia fugido. Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

Após diligências contínuas, a equipe de investigação localizou e prendeu “Diabo Loiro”, que possui outros registros de atos infracionais quando menor, incluindo uma tentativa de latrocínio contra um cidadão boliviano, ocasião em que subtraiu uma quantia em dinheiro e desferiu golpes de faca contra ele.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também