'Diabólico do Anache' morre em confronto com a PM em terreno baldio

Rapaz, de aproximadamente 19 anos, identificado como ‘Diabólico do Anache’ morreu durante um confronto policial durante a noite de sábado (15), em um terreno baldio na Rua Xaxim, região do Jardim Anache, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região quando abordou um adolescente infrator, que se identificou como Cristhofer. Ele contou para os policiai que foi um dos participantes de um roubo ocorrido durante a madrugada de sexta-feira, sendo que sua função era acompanhar os autores em um Ford Fiesta preto.

O adolescente identificou um dos autores como sendo o tal ‘Diabólico do Anache’, relatando a guarnição que o mesmo teria dado coronhadas em seu rosto durante o delito. O rapaz chegou ainda a levar a equipe até a residência do autor, dizendo no trajeto que Diabólico era agressivo e repetia diversas vezes que ‘não perderia para a polícia caso fosse preso e que jogaria pra cima sem dúvidas’.

Ao chegar próximo da casa, os militares avistaram Diabólico fugir correndo ao perceber a presença da equipe. O autor tentou se esconder em um terreno baldio antes de efetuar disparos contra a guarnição. Ele acabou sendo baleado durante o revide feito pelos policiais.

O rapaz foi socorrido e encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Nova Bahia, no entanto, acabou morrendo enquanto era atendimento pela equipe médica.

A arma portada por ele foi apreendida pela Perícia Técnica, que esteve no local para fazer a apuração inicial sobre o caso. Equipes da Polícia Civil também foram acionados, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

