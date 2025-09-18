Menu
Polícia

Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã

Ela chegou a ser atendida, sendo medicada, mas não resistiu e faleceu horas depois

18 setembro 2025 - 17h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de CamapuãDelegacia de Polícia Civil de Camapuã   (Divulgação/PCMS)

Uma criança, de 9 anos, morreu no Hospital de Camapuã após dar entrada na unidade de saúde bastante debilitada na noite de quarta-feira (17). O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

Conforme as informações divulgadas pelo site Nevega MS, a mãe da menina contou que foi até a unidade de saúde por volta das 10h da manhã com a filha. Ela reclamava de dores de barriga, sendo diagnosticada com uma virose, ficando em observação durante a medicação para dor e vômito.

Após apresentar melhora, ela acabou sendo liberada por volta das 14h30 e indo para casa. Já no final da tarde, a criança voltou a piorar e precisou ser encaminhada mais uma vez para o hospital, dando entrada por volta das 18h30 e falecendo 19h45.

Ainda segundo o site, a suspeita é que a menina tenha tido CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada). Essa situação é condição grave em que o sangue apresenta coagulação disseminada, dificultando a circulação e o funcionamento adequado do organismo. 

Ela passará por exames de necropsia no IML (Instituto Médico Legal) de Coxim. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil.

