Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã

Uma criança, de 9 anos, morreu no Hospital de Camapuã após dar entrada na unidade de saúde bastante debilitada na noite de quarta-feira (17). O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

Conforme as informações divulgadas pelo site Nevega MS, a mãe da menina contou que foi até a unidade de saúde por volta das 10h da manhã com a filha. Ela reclamava de dores de barriga, sendo diagnosticada com uma virose, ficando em observação durante a medicação para dor e vômito.

Após apresentar melhora, ela acabou sendo liberada por volta das 14h30 e indo para casa. Já no final da tarde, a criança voltou a piorar e precisou ser encaminhada mais uma vez para o hospital, dando entrada por volta das 18h30 e falecendo 19h45.

Ainda segundo o site, a suspeita é que a menina tenha tido CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada). Essa situação é condição grave em que o sangue apresenta coagulação disseminada, dificultando a circulação e o funcionamento adequado do organismo.

Ela passará por exames de necropsia no IML (Instituto Médico Legal) de Coxim. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil.

