Dias após assassinar ex-namorada em São Paulo, rapaz é preso em Campo Grande

O rapaz, de 22 anos, acusado de assassinar sua ex-mulher, Stefani Cardoso dos Santos, de 20 anos, na madrugada da última quinta-feira (20), em Monte Mor, no interior de São Paulo, foi preso na noite desta segunda-feira (24) no bairro Tiradentes, em Campo Grande, por policiais da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava escondido na casa de parentes que moravam no bairro e contra ele foi expedido um mandado de prisão.

Ainda conforme a polícia, o caso aconteceu no Jardim São Clemente, quando Stefani chegava em sua casa após um dia de trabalho e foi abordado pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento entre eles.

A vítima e o suspeito começaram a discutir, mas em determinado momento, Stefani passou a ser agredida com extrema violência e atingida com pelo menos três disparos que atingiram o rosto, abdômen e ombro direito.

A mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, foi socorrida pelo próprio pai e levada para o Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, no município de Monte Mor. Segundo os médicos que a atenderam, ela já chegou em parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois.

Após ser preso, o rapaz confirmou que fugi para Campo Grande de ônibus, horas após ter cometido o crime. No momento da prisão, ele não ofereceu resistência.

A prisão foi comunicada aos Poderes judiciários de MS e de SP e a Polícia Civil de São Paulo está providenciando a transferência do indivíduo para o município de Monte Mor.

