Diminui número de abordados durante 'Toque de Recolher' no sábado

A operação "Toque de Recolher", realizada pela Guarda Civil Metropolitana fechou na noite de sábado (25), um total de 19 estabelecimentos que descumpriram o decreto estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande.



O Toque de Recolher realizado nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, que movimentou 28 agentes da Guarda, abordou 154 pessoas que foram orientadas a voltarem e permanecerem em suas residências.



Dos 19 estabelecimentos fechados, nenhum proprietário apresentou resistência ou reclamação.



Durante a fiscalização de trânsito do toque de recolher, 43 veículos foram abordados, onde dois carros e uma moto foram removidos das ruas e 6 notificações foram lavradas, entre condução não habilitada, conduzir veículo com CRLV vencido, e condução de veículo com categoria diferente da CNH.





