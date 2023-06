Diretora procura polícia após homem 'rondar e fotografar' escola do Jardim dos Estados

A diretora de um colégio particular localizado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, procurou a delegacia para relatar algo ‘estranho’ que aconteceu durante a tarde de quarta-feira (21). O espaço estaria sendo ‘rondado’ por um homem.

Em seu relato a polícia, ela informou que um jovem de aproximadamente 25 anos, usando camiseta azul e calça jeans estava no entorno da instituição ‘cuidando’ e tirando fotos com seu celular. Em determinado momento, se aproveitando da saída de pessoas pelo portão da escola entrou no local, chegando à recepção.

Ele contou ser ex-aluno e filho de um pastor. No meio da conversa, ele chegou a pedir para conhecer a escola, uma vez que não teria visto as instalações após a reforma que havia sido feita.

Aos funcionários, o homem disse que sua tia era ‘influente’, mas apesar de todas as alegações feitas, ele não chegou a passar sua identificação. Percebendo que algo estava estranho, os trabalhadores notaram que o suspeito olhava atentamente o local, inclusive acesso as salas de aula.

Vendo que um segurança fardado se aproximada, o homem aproveitou para sair enquanto o portão estava aberto. No entanto, antes de deixar as instalações tirou mais fotos da instituição de ensino.

A diretora informou ainda que a unidade possui câmeras de segurança e assim que solicitadas irá apresenta-las a polícia. O caso foi registrado como preservação de direito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

