Dirigindo em zigue-zague, motorista bêbado é preso com arma em carro no Rita Vieira

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (20), após ser flagrando conduzido um veículo Virtus em zigue-zague na Avenida Rita Vieira de Andrade, na região do Rita Vieira, em Campo Grande. O suspeito ainda estava com uma pistola de calibre .380 no interior do carro.

Segundo informações de boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque estava realizando patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o motorista em direção perigosa.

Ao abordarem o motorista, notaram que havia uma cerveja aberta no compartimento central de bebida do veículo e logo foi encontrado a arma embaixo do banco do motorista. De pronto, os militares deram voz de prisão ao rapaz.

Questionado sobre a arma, ele afirmou que comprou por R$ 3 mil de um desconhecido na rodoviária e que ainda não possui documentação. Ao sair do carro, os policiais notaram que ele estava com forte odor etílico e que havia tomado duas cervejas em uma conveniência.

O condutor foi encaminhado para a Depac Cepol. O veículo foi apreendido e recolhido para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O caso foi registrado como porte irregular de arma de fogo e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

