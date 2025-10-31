Menu
Polícia

'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital

Investigado chegou a dizer que foi vítima do atentado, sendo que, na verdade, ele atuou no homicídio de Sidnei

31 outubro 2025 - 15h54Luiz Vinicius     atualizado em 31/10/2025 às 16h21
Prisão foi feita pela DHPPPrisão foi feita pela DHPP   (Divulgação/PCMS)

A investigação sobre o assassinato de Sidnei Lima Gonçalves, de 41 anos, foi concluída pela Polícia Civil e a motivação teria sido uma discussão 'banal' com um dos suspeitos, de 55 anos, que foi preso em flagrante nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, em Campo Grande.

Equipe da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) realizava o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do investigado, quando encontrou a arma utilizada no crime. Assim, o suspeito foi detido por posse irregular de arma de fogo.

O crime contra Sidnei aconteceu durante a madrugada do dia 12 de outubro, na rua Jorge Kalil Duailibi. Na oportunidade, a vítima foi atingida com um disparo na cabeça e o investigado se passou como uma suposta vítima, dizendo que foi atingida no braço no atentado.

Porém, durante as investigações da DHPP, foi encontrada inconsistências na versão dele, onde ele fingiu ser a vítima, sendo que, na verdade, ele seria um dos autores do homicídio, inclusive, sendo o primeiro a iniciar as agressões que culminaram no disparo que do qual resultou a morte de Sidnei e que apenas teria sido atingido no braço em razão do erro de seu comparsa.

Constatada a participação de outro indivíduo na morte de Sidnei, o qual seria o responsável pelos disparos, a investigação desenvolvida pela DHPP seguiu e, após a sua identificação, a Justiça autorizou a realização de busca e apreensão em sua residência.

Durante o cumprimento da ordem judicial nesta manhã, os policiais localizaram na residência do investigado uma arma de fogo irregular, possivelmente utilizada para o crime, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido à sede da DHPP para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

