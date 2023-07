Discussão e bebedeira termina com homem esfaqueado duas vezes no Isabel Gardens

Um homem, de 37 anos, precisou de atendimento médico na madrugada desta quarta-feira (19), após ser esfaqueado pelo primo, de 42 anos, durante uma discussão e horas de consumo de bebida alcoólica no Parque Isabel Gardens, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher da vítima relatou para a Polícia Militar que decidiu sair em busca do esposo, que foi visitar o suspeito ainda durante a tarde de terça-feira (18) e por lá permaneceu até a madrugada bebendo.

Porém, ao chegar no local, por volta das 2h30 da madrugada, a mulher percebeu que o portão de elevação estava suspenso e ouviu uma gritaria, notando que o agressor estava com uma faca e o seu esposo dizia "bate na minha cara agora". A mulher virou de costas por entrar em choque.

Após a confusão, o suspeito chegou a ir para cima da mulher da vítima, mas ela conseguiu fugir e acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi socorrido com ferimentos na altura do ombro e outro na região da barriga.

O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. O suspeito teria fugido no sentido a Jaraguari em um veículo Volkswagen Gol.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

