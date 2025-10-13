Menu
Discussão em bar termina com rapaz quase morto a facadas em Campo Grande

Golpe de faca atingiu a região do abdômen da vítima e suspeito fugiu do local

13 outubro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Marcas de sangue no local da briga | Imagem ilustrativaMarcas de sangue no local da briga | Imagem ilustrativa   (Divulgação/Polícia Civil)

Rapaz, de 33 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen após se envolver em uma discussão com um jovem, de 23 anos, enquanto estavam em um bar, no Jardim Centenário, em Campo Grande, no final da noite deste domingo (12).

Informações do boletim de ocorrência apontam que uma testemunha presenciou todo o fato e relatou para a Polícia Militar, que o desentendimento entre agressor e vítima começou ainda no estabelecimento comercial.

Ainda conforme o registro, a testemunha relatou que ambos vieram discutindo no trajeto para as respectivas casas, quando em um momento de raiva, o agressor desferiu a facada que atingiu o abdômen da vítima. Na sequência, o suspeito fugiu do local.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa. No local dos fatos também compareceram a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

