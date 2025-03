Discussão em ônibus se estende a terminal e jovem é esfaqueado no pescoço na Capital

Esmeraldo Salina Ferreira, de 47 anos, foi preso em flagrante no início da noite desta terça-feira (25), após ser acusado de esfaquear um jovem, identificado apenas como Matheus, no Terminal Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande. O caso aconteceu após uma discussão no transporte coletivo.

A vítima conseguiu ser socorrida por uma testemunha que presenciou toda a confusão e ajudou o jovem a chegar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, que fica ao lado do terminal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito estava alterado, proferindo xingamentos e ofendendo as mulheres dentro do ônibus que fazia a linha 087 - Terminal General Osório/Guaicurus. A testemunha pediu para que o suspeito parasse com tais atitudes, o que deixou ele mais nervoso e aumentou a discussão, tendo o jovem tentado intervir na situação.

Ao descer do ônibus, Matheus foi atingido na altura pescoço por Esmeraldo. Ele tentou fugir, mas um guarda municipal e uma testemunha conseguiram localizar o suspeito e prendê-lo.

A mulher do suspeito estava no transporte coletivo e presenciou as discussões e os xingamentos. Numa entrevista prévia, Esmeraldo chegou a descartar a faca, mas o objeto foi localizado e entregue a delegacia, assim como o acusado, autuado em flagrante.

O caso foi registrado como homicídio qualificado tentado e ameaça.

