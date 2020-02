Discussão entre dois homens termina em morte

Um homem, 26 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso nesta quarta-feira (5) após confessar a polícia local que ‘ceifou’ a vida de uma pessoa durante uma discussão na manhã de hoje no Assentamento Paulo Freira, em Dois Irmãos de Buriti.

De acordo com uma equipe da Radiopatrulha da cidade, o criminoso entrou em contato com a polícia pelo telefone e assumiu a autoria do crime.

Na ligação, ele afirmou ter discutido com a vítima, um homem, 31 anos, também não identificado, e ter matado ele com uma faca.

No local do crime, os policiais encontraram as evidências de acordo com o relato do autor, a vítima morta e a possível arma do crime.

Nas redondezas, a equipe encontrou também o criminoso que permaneceu em silêncio.

Ele foi encaminhado a Coordenadoria de Perícias de Mato Grosso do Sul para os devidos procedimentos legais e logo após foi levado a Delegacia de Polícia da cidade.

