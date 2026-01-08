Discussão entre motoristas termina com um baleado em Dourados

Homem, de 44 anos, foi ferido com um tiro durante a noite desta quarta-feira, dia 7, após se envolver em uma discussão com um motorista, em frente ao condomínio Roma II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava em um Volkswagen Jetta e o acusado estava em um Chevrolet Meriva, que parou na frente dele. Diante da situação, ambos motoristas passaram a discutir.

Segundo o site Ligado na Notícia, após a discussão, o condutor do Jetta foi atingido pelo disparo de arma de fogo e na cintura dele, foi encontrado uma pistola.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, enquanto o suspeito do disparo abandonou o veículo e fugiu.

Ainda conforme o site, um projétil de arma de fogo no interior de uma residência e ainda um revólver em uma área de mata próxima ao local dos fatos.

O caso foi registrado na Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também