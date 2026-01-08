Menu
Discussão entre motoristas termina com um baleado em Dourados

O caso foi registrado na Polícia Civil

08 janeiro 2026 - 12h54Luiz Vinicius
Homem foi levado ao Hospital da VidaHomem foi levado ao Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

Homem, de 44 anos, foi ferido com um tiro durante a noite desta quarta-feira, dia 7, após se envolver em uma discussão com um motorista, em frente ao condomínio Roma II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava em um Volkswagen Jetta e o acusado estava em um Chevrolet Meriva, que parou na frente dele. Diante da situação, ambos motoristas passaram a discutir.

Segundo o site Ligado na Notícia, após a discussão, o condutor do Jetta foi atingido pelo disparo de arma de fogo e na cintura dele, foi encontrado uma pistola.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, enquanto o suspeito do disparo abandonou o veículo e fugiu. 

Ainda conforme o site, um projétil de arma de fogo no interior de uma residência e ainda um revólver em uma área de mata próxima ao local dos fatos.

O caso foi registrado na Polícia Civil.

