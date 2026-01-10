Discussão por causa de cachorro termina com ataque de chave de fenda no Nhanhá

Um homem de 44 anos foi ferido no abdômen com uma chave de fenda durante uma briga na noite de sexta-feira (9), na rua, no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma discussão entre dois homens, sendo que um deles estaria armado. No local, os policiais encontraram Marcelo P. Q sentado em uma cadeira, com um ferimento na barriga causado pela ferramenta. Pouco depois, Cícero Vieira do Nascimento, de 59 anos, se apresentou como o autor da agressão.

Ainda conforme o registro, Cícero relatou que a confusão começou após uma discussão depois de alertar a vítima sobre seu cachorro. Segundo ele, Marcelo teria partido para agressão com um pedaço de madeira e, para se defender, usou a chave de fenda, atingindo a vítima. Após a briga, Marcelo deixou o local e foi encontrado ferido algumas ruas adiante.

Marcelo recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado para a Santa Casa. Cícero também apresentava escoriações na cabeça e foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

