Polícia

Discussão por causa de cachorro termina com ataque de chave de fenda no Nhanhá

A vítima foi atingida no abdômen e levada à Santa Casa

10 janeiro 2026 - 09h12Sarah Chaves
Foto: WapFoto: Wap  

Um homem de 44 anos foi ferido no abdômen com uma chave de fenda durante uma briga na noite de sexta-feira (9), na rua, no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de uma discussão entre dois homens, sendo que um deles estaria armado. No local, os policiais encontraram Marcelo P. Q sentado em uma cadeira, com um ferimento na barriga causado pela ferramenta. Pouco depois, Cícero Vieira do Nascimento, de 59 anos, se apresentou como o autor da agressão.

Ainda conforme o registro, Cícero relatou que a confusão começou após uma discussão depois de alertar a vítima sobre seu cachorro. Segundo ele, Marcelo teria partido para agressão com um pedaço de madeira e, para se defender, usou a chave de fenda, atingindo a vítima. Após a briga, Marcelo deixou o local e foi encontrado ferido algumas ruas adiante.

Marcelo recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado para a Santa Casa. Cícero também apresentava escoriações na cabeça e foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

