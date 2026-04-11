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Discussão por dívida termina com homem de tornozeleira morto a tiros em Jardim

A vítima e o suspeito teriam discutido por causa de uma dívida momentos antes do crime

11 abril 2026 - 12h49Vinícius Santos
Corpo da vítima - Foto: Reprodução / Jardim MS NewsCorpo da vítima - Foto: Reprodução / Jardim MS News  

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (10), no município de Jardim. A vítima foi posteriormente identificada como Cláudio Romero Fernandes.

Segundo informações divulgadas pelo site Jardim MS News, o crime aconteceu na rua Emílio Roa Escobar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local somente fez constatar o óbito da vítima.

De acordo com as primeiras informações apuradas junto à Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento relacionado a uma dívida. Ainda conforme relatos, durante a tarde, a vítima e o suspeito já haviam discutido.

No início da noite, o homem — que utilizava tornozeleira eletrônica — retornou ao local e voltou a se desentender com o autor. Durante a nova discussão, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu no local.

Após o crime, o acusado fugiu em um veículo modelo Fiat Uno. A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil esteve no local do crime e iniciou os trabalhos de investigação, ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do homicídio. O caso segue em apuração.

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