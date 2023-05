Discussão por farol alto quase termina com assassinato em oficina de Campo Grande

Um homem, de 41 anos, procurou atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino após ser ferido com golpes de faca por um suspeito, de 66 anos, durante uma confusão e bate-boca em uma oficina na Vila Neusa, em Campo Grande. Tudo aconteceu na noite desta quarta-feira (3) por conta de um farol alto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria ido até a oficina entregar uma peça para ser colocada em seu veículo, mas por conta do farol alto, do estilo xênon, acabou gerando uma discussão entre ele e mais duas pessoas, que seriam irmãos.

Após um bate-boca, houve troca de agressões e em determinado momento, o suspeito se armou com uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima, que foi no interior do veículo se proteger com um facão, quando foi ferido no abdômen.

Ao ser ferido, o homem conseguiu fugir e se abrigar em uma residência. O suspeito tentou correr atrás da vítima, mas foi indagado por uma mulher que deu abrigo para a vítima.

Após a Polícia Militar ser acionada, a confusão já estava controlada, mas o suspeito havia fugido com seu irmão, de 61 anos. O irmão foi encontrado pelos militares e relatou os fatos para a polícia, explicando como aconteceu a situação e dizendo que seu familiar deixou a residência com seu carro.

Dessa forma, o idoso afirmou que seu irmão deve ter se escondido na região do Pantanal, mas que se apresentaria no momento oportuno e adequado para relatar os fatos.

O caso foi registrado como favorecimento pessoal e tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também