Polícia

Discussão termina em briga e aluno fere colega a tesouradas em Três Lagoas

A confusão aconteceu após um desentendimento entre ambos em razão de um empréstimo de uma tesoura

14 novembro 2025 - 15h12Luiz Vinicius
Adolescente foi atendido pelo SamuAdolescente foi atendido pelo Samu   (24H News MS)

Adolescente, de 15 anos, foi ferido com golpes de tesoura durante uma briga com um colega de sala, também de 15 anos, na manhã desta sexta-feira, dia 14 de novembro, em uma escola estadual no bairro Jupiá, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A confusão aconteceu após um desentendimento entre ambos em razão de um empréstimo de uma tesoura. Eles mantiveram uma discussão rápida, que acabou evoluindo para troca de agressões.

Segundo informações do portal 24H News MS, o adolescente ferido foi atingido no pescoço, nariz e no braço esquerdo. Ele chegou a tentar reagir e segurou o pescoço do menor infrator, mas foram separados.

O diretor da unidade de ensino acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e constatou que as lesões eram superficiais e não apresentavam extrema gravidade.

Porém, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação médica. Já o outro adolescente envolvido foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.

