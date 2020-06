Dívida de anos e briga fazem homem dar nove tiros em conhecido

Saiba Mais Polícia Guarda recebe 490 denuncias de quebra de quarentena na madrugada

Alfredo Batista De Sena, 45 anos, foi preso por atirar diversas vezes contra outro homem após uma briga por conta de uma dívida envolvendo um aparelho de som. O caso aconteceu na noite deste domingo (7), no bairro Parque do Lageado em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência,o autor confessou ter cometido o crime, mas disse que o fez após ter sido agredido pela vítima dos tiros. Na ocorrência a mão da vítima explica que ao chegar em casa viu um homem na frente da residência e perguntou se ele precisava de algo.

O homem se tratava de Alfredo, ele respondeu que não precisa, pois estava esperando seu irmão para ajuda-lo com a troca de um pneu furado de seu carro. O autor alega que após a dona da casa entrar no imóvel a vítima saiu o cobrando uma divida de R$ 400,00 por conta de um som automotivo comprado há 7 anos.

O autor disse que não pagaria o valor, pois o aparelho estava com defeito, momento em que a vítima deu um soco no rosto do autor dos disparos e depois entrou na residência.

Alfredo alega que pegou sua arma após sofrer a agressão e ficou abaixado no portão da vítima pois se sentiu ameaçado, após alguns minutos ele teria ouvido a vítima dizer para alguém abrir o portão bem devagar pois iria “pegar” o devedor.

Neste momento Alfredo começou a atirar por baixo do portão, foram nove tiros, acertando o tornozelo da vítima, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas e ao chegar no local o autor se rendeu sem nenhum tipo de resistência.

O carro do autor foi entregue ao irmão e a vítima levada para USB Aero Rancho e depois encaminhado para a Santa Casa.



