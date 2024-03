Jovem, de 23 anos, foi espancado a pauladas na noite desta terça-feira (26) dentro da própria residência por uma dívida de droga no valor de R$ 50. O episódio das agressões aconteceu na região do Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada para atender a situação e ao chegar no local, conversou com a mãe da vítima, que indicou que dois indivíduos invadiram a residência e passaram a agredir seu filho na cabeça e no braço.

As agressões só cessaram quando demais familiares gritaram e interviram. Os suspeitos fugiram do local e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve realizando atendimento médico na vítima, que contou aos militares, que a dívida é antiga e não sabe o endereço dos agressores.

O jovem foi encaminhado para a Santa Casa para ser submetido a exames médicos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

