"Diz que não é meu filho, por favor", chora mãe de jovem afogado na Moreninhas

“Diz que não é meu filho, por favor”, suplicava a mãe do menino identificado como Henrique, de 16 anos, que morreu afogado na tarde desta quarta-feira (11) enquanto brincava com amigos em uma cachoeira na Moreninhas.

A mãe da vítima, que estava trabalhando no momento do acidente, não tinha noção que o filho estava no local, já que de acordo com informações iniciais, para a mãe de um dos amigos de Henrique, eles teriam dito que sairiam para andar de bicicleta.

Ao chegar na cachoeira, a mãe de Henrique estava devastada, chorando muito e desesperada, gritando pelo nome de seu filho. “Meu Deus, não pode ser meu filho. Por que Deus levaria meu filho? Tira o Henrique de lá, chama ele, pede pra ele sair, ele vai sair é só pedir”, suplicava a mãe. “Eu tava trabalhando, como meu filho veio parar aqui?”, indagou a mãe, enquanto era amparada por quem estava presente.

No local, todos se encontram muito emocionados com o desespero e a tristeza da mãe.

O acidente

Na tarde desta quarta-feira o Corpo de Bombeiro foi acionado para realizar o resgate de um jovem afogado em uma cachoeira no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Ao chegarem no local, foram informados que a vítima e alguns colegas estavam brincando no córrego no momento em que Henrique se afogou.

Os amigos do adolescente tentaram salvar seu colega, mas não tiveram sucesso. "Tentamos pular, aí ele começou a se afogar. Tentamos salvar ele, mas não deu. Ele chegou a segurar na pequena prancha que brincávamos, mas afundou", contaram.

Após chegarem ao local, uma equipe de mergulho do Bombeiros foi acionada, mas encontrou o jovem já sem vida. O corpo do jovem só foi resgatado no final da tarde, horas após o afogamento.

