Dizendo ser policial, homem bate e ameaça 'cravar faca' no peito da ex

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a manhã deste sábado (17) por bater e quase matar a ex-namorada no Centro-Oeste. Para a vítima, o autor dizia ser policial do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

Conforme as informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de ‘quebra de medida protetiva’ que estaria sendo descumprida pelo autor. Ao chegar na residência indicada, as equipes fizeram contato com a mãe da vítima, sendo informada de que o homem teria ido até o local para tentar uma reconciliação com a ex.

A mulher estava hospedada na casa da mãe porque já havia sido ameaçada na noite de ontem, chegando a registrar um boletim de ocorrência contra o ex na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Já hoje pela manhã, o homem teria feito novas ameaças graves, a agredindo física e psicologicamente. Ela teria sido segurada pelos braços e sentiu um ‘volume’ na cintura do autor.

Após isso, ele teria ameaçado cravar uma faca em seu peito e efetuar disparos contra a vítima. Para amedrontá-la, o homem dizia ainda ser policial do GARRAS. Ele estava ainda de posse de um galão de gasolina, para atear fogo em um carro.

Quando a equipe da GCM chegou ao local, o autor apresentou resistência ao abrir o portão. Mas acabou obedecendo as ordens e sendo detido em flagrante.

Contido, ele foi encaminhado para a Deam, onde ficou a disposição da polícia.

